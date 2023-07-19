Панд Жуи и Диндин свели для получения потомства В Московском зоопарке панд Жуи и Диндин свели для получения потомства

Фото: t.me/moscow_zoo_friends

Панды Жуи и Диндин

В Московском зоопарке панд Жуи и Диндин свели для получения потомства. В пресс-службе отметили, что за животными следят как российские, так и китайские специалисты. Пандам проводят все необходимые анализы и контролируют изменения в их поведении. Исходя из полученных данных, зоологи пришли к решению свести животных, сообщает «Москва 24».

Для контроля над Жуи и Диндин в Москву пригласили эксперта по размножению больших панд из Китая. Перед встречей животных познакомили через решетку. Панды проявили друг к другу интерес и не были агрессивны, поэтому Жуи запустили в вольер к Диндин.

Беременность у панд длится около пяти месяцев. На свет появляется один или два малыша весом 100-200 гр каждый. Отмечается, что все панды мира и появившиеся на свет детеныши принадлежат Китаю и отправляются туда.

Гигантские панды Жуи и Диндин прилетели в Москву в 2019 году на Boeing 777F грузовой почтовой авиакомпании FedEx, у которой есть специальное подразделение Panda Express. В полете их сопровождал ветеринар. Панды были переданы в Московский зоопарк в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая.

Жители Токио ранее попрощались с пандой Сян-Сян, которая родилась и выросла в токийском зоопарке Уэно. Ее отправили в Китай в рамках всемирной программы по сохранению этого представителя семейства медвежьих. Жители японской столицы огорчились отъездом панды Сян-Сян и пришли проститься с любимым животным.