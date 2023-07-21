«Оторвана часть яичка»: урологи спасли неудачно упавшего москвича Подмосковные урологи спасли мужское здоровье пациенту с редчайшей травмой яичка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли неудачно упавшего жителя Москвы, который едва не лишился репродуктивной функции, рассказал NEWS.ru заведующий урологическим отделением больницы Гига Гвазава. Он объяснил, что москвич получил редчайшую травму яичка.

Врач рассказал, что 27-летний мужчина обратился в медучреждение с травмой левого яичника, которую он получил при падении во время тренировки.

УЗИ показало полный разрыв яичка с признаками остановки кровотока. К сожалению, одна четвертая часть органа была полностью оторвана, образовалась огромная гематома и отек, которые сдавливали все сосуды. Это довольно редкий случай в практике урологов. Специалисты нашего отделения приняли решение спасти функции травмированного органа, — сказал Гвазава.

Уролог рассказал, что оторванную часть органа удалили, сохранив 70% яичка с придатком, операция длилась более часа. Пациента выписали на четвертые сутки. Мужчина прошел реабилитацию и спустя два месяца сдал спермограмму, которая показала, что все функции восстановлены.

Врач добавил, что такой исход при данной травме бывает крайне редко — один случай из 1000.

Ранее врач-уролог Сергей Ильин рассказал, что уколы для потенции в половой член могут вызвать кровотечение или оставить синяки на органе. Специалист отметил, что такие инъекции опасны для здоровья и могут проводиться только при тщательном соблюдении антисептики и асептики медиком.