«Оторвало подушечку немножко»: в московском метро собаке зажало лапу В московском метро собаке зажало лапу на эскалаторе

Фото: H. Schmidt-Roeger/blickwinkel/Global look Press

В переходе московского метро со станции «Краснопресненской» на «Баррикадную» собаке зажало лапу на эскалаторе, сообщили «Подъёму» в пресс-службе метрополитена. В ветклинике, куда обратился хозяин собаки, сообщили, что обошлось без переломов и других серьезных травм.

Это такса. Там подушечку оторвало немножко. Не так все страшно. Все в порядке будет, — рассказали в клинике.

В аэропорту столицы Таиланда Бангкока траволатор зажевал ногу пассажирки; чтобы освободить пострадавшую, прибывшим врачам пришлось на месте ампутировать конечность выше колена. Все это время жертва была в сознании.

57-летняя тайка споткнулась о чемодан и попала ногой в щель горизонтального эскалатора. Механизм моментально начал перемалывать конечность. Свидетели смогли остановить машину, только когда женщину затянуло в механизм выше колена. Прибывшим врачам пришлось провести ампутацию прямо на месте — иначе спасти пострадавшую не было возможности.

Ранее в Московском метрополитене у ребенка затянуло руку в интроскоп — досмотровое оборудование с подвижной лентой для передвижения багажа. Инцидент произошел в считаные секунды, пока мать мальчика отвлекалась на проверку баланса проездной карты. Дошкольник присел под аппарат, чтобы изучить его дно, и решил проверить мобильный механизм рукой. Руку затянуло в подвижную ленту, которую оперативно успел отключить подбежавший сотрудник метрополитена.