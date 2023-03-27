Отчим избил мальчика железным чайником в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

43-летний отчим избил мальчика железным чайником в московском районе Северное Измайлово, передает Telegram-канал SHOT. После случившегося он снял себя на видео и фото. По сведениям канала, мать ребенка повздорила с мужчиной, запретив тому идти в магазин за алкоголем. Между взрослыми людьми началась драка, 12-летний школьник попытался защитить свою маму.

Ребенка на скорой увезли в больницу, где ему диагностировали ушибленную рану головы и ушиб левого предплечья.

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор 32-летнему местному жителю, который на протяжении года истязал четырехлетнюю дочь своей сожительницы, избивал ее и ставил на горох. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Девочка обратилась за помощью к продавцу в продуктовом магазине около дома. Женщина сняла на видео разговор с ребенком и следы побоев, после чего выложила кадры в Сеть. После этого происходящим заинтересовались прокуратура, полиция, органы опеки и попечительства, а следователи СК возбудили уголовное дело. Девочку изъяли из семьи, она находится в социальном учреждении, поскольку мать ограничена в родительских правах.