«Принуждал стоять на горохе»: отчим месяц истязал четырехлетнюю девочку Житель Иркутска за истязания четырехлетней девочки получил пять лет колонии

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Кировский районный суд Иркутска вынес приговор 32-летнему местному жителю, который на протяжении года истязал четырехлетнюю дочь своей сожительницы, избивал ее и ставил на горох, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, [что] в июне 2022 года подсудимый, используя малозначительный повод, систематически наносил побои, принуждал стоять на горохе и совершал иные насильственные действия, причиняющие ​ боль и душевные переживания дочери его сожительницы <...> Cуд назначил иркутянину наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре.

Девочка обратилась за помощью к продавцу в продуктовом магазине около дома. Женщина сняла на видео разговор с ребенком и следы побоев, после чего выложила кадры в Сеть. После этого происходящим заинтересовались прокуратура, полиция, органы опеки и попечительства, а следователи СК возбудили уголовное дело. Девочку изъяли из семьи, она находится в социальном учреждении, поскольку мать ограничена в родительских правах.

Ранее СК возбудил уголовное дело против блогера-сыроеда Максима Лютого за истязание младенца после того, как ребенок умер из-за истощения и пневмонии. Мать погибшего мальчика Оксану Миронову ранее отправили на два месяца под домашний арест. Сотрудники следственных органов установили, что за месяц Лютый три раза забирал сына у матери и на сутки оставлял его без пищи и воды, пытаясь перевести новорожденного на питание солнцем.