Против блогера-сыроеда возбудили уголовное дело об истязании младенца СК завел уголовное дело против блогера-сыроеда Максима Лютого за истязание младенца

Блогера-сыроеда Максима Лютого, месячный сын которого умер из-за пневмонии и истощения, задержали в Сочи. Следственный комитет подозревает его в истязании младенца, возбуждено уголовное дело. Мать погибшего младенца Оксану Миронову ранее отправили на два месяца под домашний арест.

Ранее в Сочи скончался месячный ребенок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого. По предварительным данным, смерть наступила в результате пневмонии и истощения. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по делу Лютого. Отец на протяжении недели «кормил» мальчика солнечной энергией, и только 8 марта родители решили отвезти ребенка в больницу.