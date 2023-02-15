«От луж останутся воспоминания»: синоптик о столичной погоде 15 февраля Синоптик Шувалов рассказал о резком похолодании в Москве 15 февраля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Москву надвигается похолодание, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, уже в среду, 15 февраля, северный ветер принесет в столичный регион мороз в пять — семь градусов.

От луж в столице скоро останутся только воспоминания. Так, в Москву направляется северный ветер и несет с собой похолодание. Но в то же время он унесет с собой и осадки в виде мокрого снега. Давление же продолжит расти, а столбик термометра встанет на отметке в пять — семь градусов мороза, — заявил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во второй половине наступившей недели температура воздуха в Москве опустится ниже климатической нормы. По его словам, в столице похолодает до минус 13 градусов.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля, пояснил он. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.