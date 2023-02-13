Москвичей предупредили о надвигающихся морозах Вильфанд: во второй половине недели в Москве температура опустится до минус 13 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во второй половине наступившей недели температура воздуха в Москве опустится ниже климатической нормы. Об этом жителей столицы в интервью РИА Новости предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в столице похолодает до минус 13 градусов.

Во второй половине недели температура понизится, начиная с четверга ночью будут такие температуры — от минус 6 до минус 11 градусов, а с пятницы по воскресенье прогнозируется от 8 до 13 мороза, а днем — минус 2 — минус 7, — рассказал метеоролог.

Он отметил, что такой температурный фон окажется на 2 градуса ниже климатической нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что погода во вторник, 14 февраля, в День святого Валентина, будет умеренно теплой и снежной.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля, пояснил он. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.