«Осторожно, Москва»: учеников школы опрашивают о боевых действиях

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что учеников одной из школ столицы в рамках дисциплины «Разговоры о важном» обязали пройти тест на тему отношения к боевым действиям, службе в армии и политике. По информации канала, тестирование обязательно для всех учеников мужского пола, которые отвечают не как думают, а как «правильно» из-за того, что тест не анонимный. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Как сообщает «Осторожно, Москва», школьникам были даны 200 суждений, на которые они должны были ответить «Да», «Нет», «Пожалуй» или «Едва ли». В списке, опубликованном Telegram-каналом, значатся следующие суждения: «Коррупционеров в органах власти нужно не судить, а линчевать», «Во время военной службы я надеюсь закалить свой характер», «Военная служба привлекательна тем, что она позволяет приобрести новых друзей».

В сообщении Telegram-канала говорится, что в тестах также содержались и конкретные вопросы на предмет отношения к разным национальностям, религиям, террористическим организациям, а также к оппозиционным силам.

Ранее «Альянс учителей» сообщил, что Московский политехнический университет провел для студентов тест по истории, в котором назвал Украину «бандеровской», а США — главными зачинщиками войн. Одна из студенток поделилась скриншотами задания, учащимся предложили согласиться или не согласиться с тем или иным утверждением. В «Альянсе учителей» назвали формулировки вопросов субъективными, навязывающими «правильное» мнение.