«Бандеровская Украина»: студенты московского вуза показали тест по истории В московском вузе в тесте по истории Украину назвали «бандеровской», а США — главными зачинщиками войн

Фото: spoilt_exile/flickr.com

Московский политехнический университет провел для студентов тест по истории, в котором назвал Украину «бандеровской», а США — главными зачинщиками войн, сообщает Telegram-канал «Альянс учителей» со ссылкой на одну из студенток, которая предоставила скриншоты опроса. По данным источника, учащимся предлагают согласится или не согласиться с тем или иным утверждением.

«Денацификация бандеровской Украины», «Варварские бомбардировки НАТО», «США развязали больше всех колониальных войн» — все это не заголовки Russia Today, а формулировки из теста по истории в Московском политехе. Об этом нам рассказала и предоставила скрины из личного кабинета на сайте Московского политеха студентка университета, — говорится в сообщении.

Судя по опубликованным каналом скриншотам, в вопросе, где Украина называется «бандеровской», студентов спрашивают, в каком году Россия начала «специальную военную операцию». Еще один вопрос касается «варварских» бомбардировок НАТО Югославии в 1998 году. Студентам предлагают выбрать, верно ли утверждение о том, что они были предприняты с санкции Совбеза ООН.

Подобные вопросы, содержащие субъективные ненаучные оценки, являются формирующими опросами. Сомневающимся навязывается «правильное» мнение, и независимо от мнения студентов их приучат к демонстрации лояльности. Все понимают, какие ответы будут зачтены как правильные, — добавляется в сообщении.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в новом учебнике по истории России появится раздел о военной операции на территории Украины. По его словам, учебник будет «правильным», также в него войдет информация о подвигах россиян в ходе конфликта.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов уже сообщал о планах добавить в учебники истории события, связанные с военной операцией на Украине. Также министр добавил, что Минпросвещения намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По его словам, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии.