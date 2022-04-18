Российские учебники истории дополнят событиями на Украине

Министерство просвещения планирует добавить в российские учебники истории события, связанные со специальной военной операцией на Украине, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!», пишет ТАСС. Ранее образовательные учреждения РФ получили новые рекомендации от Минпросвещения о проведении особых уроков на фоне ситуации вокруг Украины и в мире. Учащимся должны рассказать об антироссийских санкциях и их влиянии на отечественную экономику.

Конечно, дополним учебники истории, программы по истории теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией, — заявил Кравцов.

Он добавил, что Минпросвещения намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По его словам, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии. На данный момент историю в российских школах изучают с пятого класса.

Также стало известно, что со следующего учебного года в российских школах в начале недели будет исполняться гимн России. Также будут поднимать государственный флаг.