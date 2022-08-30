В школьные учебники истории войдет глава о военной операции на Украине В учебники по истории России войдут главы о военной операции на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новом учебнике по истории России появится новый раздел о проводимой на территории Украины военной операции, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на встрече с молодежными патриотическими объединениями в Южно-Сахалинске. По его словам, учебник станет «правильным» — в него войдет информация о подвигах россиян в ходе конфликта, передает ТАСС.

Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные СВО и подвигам наших ребят, — заявил Турчак.

Точные сроки выхода обновленных учебников спикер не назвал. Также он не рассказал, какие конкретно эпизоды дети будут изучать в школах, и в каком возрасте.

Ранее глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов уже заявлял о планах добавить в учебники истории события, связанные с военной операцией на Украине. До этого образовательные учреждения РФ получили новые рекомендации от Минпросвещения о проведении особых уроков на фоне ситуации вокруг Украины и в мире. Учащимся должны рассказать об антироссийских санкциях и их влиянии на отечественную экономику.

Также министр добавил, что Минпросвещения намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По его словам, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии. На данный момент историю в российских школах изучают с пятого класса.