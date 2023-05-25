МГИМО закрыли на карантин из-за выявления кори

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МГИМО закрыли на карантин из-за выявления кори, студентам нельзя оставаться в помещениях вуза, сообщил источник NEWS.ru. По его информации, с 26 мая все учащиеся переходят на дистанционный формат учебы, который планируется ввести на две недели.

В связи с введением карантина по кори сегодня после второй пары все студенты должны покинуть здание института. С завтрашнего дня все занятия онлайн. Информация по организации занятий будет выслана старостам академических групп сегодня, — сказал источник.

Он сообщил, что 25 мая в МГИМО по адресу: Проспект Вернадского, 76 должен пройти большой концерт памяти певца Муслима Магомаева, который, несмотря на карантин, пока не отменили. Также по словам источника, корь обнаружили у проживающего в общежитии студента, который сегодня не пришел на занятия.

Секретариат ректора МГИМО подтвердил NEWS.ru перевод студентов на удаленную учебу из-за выявления кори.

Ранее терапевт Алина Красикова предупредила россиян о возможных осложнениях кори, среди которых отит, конъюнктивит, сыпь по телу, боль в горле, слабость, мышечная боль и повышенная температура. Врач добавила, что корь может ухудшить течение хронических заболеваний, включая гипертоническую болезнь, астму, сахарный диабет.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. Она отметила, что заболевание выявлено в 44 регионах страны, однако о принятии каких-либо особых мер пока речи не идет.