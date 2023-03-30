Москвичам рассказали, когда стихнут дожди Синоптик Шувалов сообщил, что в четверг дожди в Москве ослабнут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 30 марта, в Москве ожидается ослабление дождей, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха в столице составит 6–8 градусов тепла.

Сегодня в столице ожидается ослабление дождей, а местами осадков и вовсе не будет. Столбик термометра встанет на отметке в 6–8 градусов тепла. А давление будет находится на уровне 740–745 мм ртутного столба, — заявил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие пять дней в регионах Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов температура поднимется на 8–12 градусов выше климатической нормы. По его словам, в Астраханской области, например, воздух прогреется до плюс 22 градусов. В Саратовской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской областях столбики термометров достигнут отметки плюс 17–19 градусов.

Также превышение климатической нормы на 8–10 градусов ожидается в ряде регионов Сибири — в центре Красноярского края, Салехарде, Уренгое, Томской и Новосибирской областях. Однако уже к концу наступающей недели там заметно похолодает, температура может опуститься сразу на 15 градусов.