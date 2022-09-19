Опубликованы видеокадры вырванного с корнями дерева из-за шквала в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последствия урагана. Архивное фото

В Сети появились видеокадры вырванного с корнями дерева из-за шквалистого ветра на севере Москвы. Их публикует Telegram-канал «Москва 24». Дерево упало на припаркованную рядом машину, о пострадавших не сообщается.

Метеорологи предупредили жителей столицы о непогоде. 19 сентября ожидаются ливни с грозами, град и шквалистый ветер, его скорость местами может достигать 25 метров в секунду.

Накануне вечером в нескольих районах Курской области бушевала непогода — гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате 87 населенных пунктов остались без электричества.

Одного человека насмерть придавило на улице упавшим деревом. В СК по региону сообщили о гибели студента Курского автотехнического колледжа. Молодой человек находился в комнате общежития, когда дерево повредило окно и осколок стекла попал ему в живот. От полученных повреждений учащийся скончался на месте.

В июле на Москву обрушился ураган. Упавшие деревья перегородили дороги и трамвайные пути. На Замоскворецкой линии метро было приостановлено движение поездов из-за наклонившихся деревьев на пути открытого участка.