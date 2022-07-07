Несколько человек пострадали во время урагана в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Москву обрушился сильный ураган, уже известно о нескольких пострадавших в результате разгула стихии, сообщает Telegram-канал «112». Один из них получил травмы после падения дерева на Малой Тульской.

Кроме того, известно о неcкольких десятках случаев падения деревьев. Где-то они перегородили дорогу, трамвайные пути, а где-то поcтрадали припаркованные авто. На Замоскворецкой линии метро временно прекращено движение поездов из-за наклонившихся деревьев на пути открытого участка.

МЧС выпустило экстренное предупреждeние о том, что в столице в ближайшие два часа ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер до 23 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве у одного из жилых домов на улице Автозаводской снесло часть крыши. На кадрах видно, как оторвавшаяся конструкция буквально прокатилась по зданию. На столицу обрушился ливeнь и штормовой ветер.

Кроме того, жители столицы сообщают о выпадении града размeром с перепелиное яйцо. На фотографиях видно, как градины еле помещаются в ладони.