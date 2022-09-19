Число жертв урагана в Курске выросло до двух

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

До двух человек увеличилось число жертв урагана в Курске. Об этом сообщили в администрации региона. По имеющимся данным, еще одного человека насмерть придавило на улице упавшим деревом.

Под упавшим деревом обнаружен еще один погибший. Подробности будут уточнены позже, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в СК по региону сообщили о гибели студента Курского автотехнического колледжа. Молодой человек находился в комнате общежития, когда дерево повредило окно и осколок стекла попал ему в живот. От полученных повреждений учащийся скончался на месте.

По данным правительства Курской области, вечером в воскресенье, 18 сентября, несколько районов региона накрыла непогода — гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате были повреждены постройки, 87 населенных пунктов остались без электричества.