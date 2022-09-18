Осколок стекла убил студента в Курске во время урагана Студент колледжа в Курске был смертельно ранен осколком разбившегося из-за урагана окна

Фото: Социальные сети

В Курске студент автотехнического колледжа был смертельно ранен осколком стекла во время урагана. Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, — говорится в сообщении.

В результате полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Как сообщают пользователи социальных сетей, в общежитии, где погиб учащийся, ветром сорвало крышу, выбило стекла. По словам очевидцев, молодой человек находился в комнате в здании.

По данным правительства Курской области, вечером в воскресенье, 18 сентября, несколько районов региона накрыла непогода — гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате были повреждены постройки, 87 населенных пунктов остались без электричества.

Ранее сообщалось, что ураган «Хиннамор» оставил без дорожного сообщения 40 населенных пунктов в Приморье. По информации МЧС, 991 дом и 1072 приусадебных участка в 41 населенном пункте оказались под водой. Кроме того, повреждения получили 34 моста. Перед этим губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил президенту России Владимиру Путину во время его визита на Дальний Восток, что «особых последствий» от тайфуна нет.