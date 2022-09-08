Почти одна тысяча домов в Приморье оказалась затоплена из-за тайфуна Тайфун «Хиннамор» оставил без дорожного сообщения 40 населенных пунктов в Приморье

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

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Ураган «Хиннамор» оставил без дорожного сообщения 40 населенных пунктов в Приморье, сообщает ТАСС. По информации МЧС, 991 дом и 1072 приусадебных участка в 41 населенном пункте оказались под водой. Кроме того, повреждения получили 34 моста. Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил президенту России Владимиру Путину во время его визита на Дальний Восток, что «особых последствий» от тайфуна нет.

В результате прохождения стихии в настоящее время в 10 муниципальных образованиях в 41 населенном пункте подтоплен 991 дом, 1 072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, а также отрезаны от дорожного сообщения 40 населенных пунктов, — сообщили в МЧС.

Местные жители поделились кадрами последствий стихийного бедствия. Один из очевидцев рассказал, что катаклизмов такого масштаба в регионе за всю его жизнь еще не случалось.

Ранее в японской префектуре Окинава вызванный тайфуном ветер оставил без электричества более 3,4 тысячи домохозяйств, сообщалось о двух пострадавших. 70-летняя женщина была доставлена в больницу с травмой руки, а 80-летнего мужчину госпитализировали с травмой головы.