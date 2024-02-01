Охранник съел кусок картины на выставке в Москве Охранник съел кусок картины на выставке современного искусства на ВДНХ

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Охранник съел кусок арт-объекта на выставке современного искусства на ВДНХ в Москве, об этом пишут «Известия». Как стало известно изданию, мужчина объяснил свой поступок усталостью, он отметил, что после бессонной ночи не осознавал, что делает.

Организаторы выставки обнаружили на картине «Побег Золотой рыбки» отсутствие главного персонажа. Они проверили камеры видеонаблюдения и увидели, как сотрудник оторвал рыбку от арт-объекта и положил ее в рот. По информации издания, мужчину отстранили от работы, а картину вскоре должны отреставрировать.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя, расположенные во дворе на улице Восстания. Впервые изображение рок-музыканта появилось на этом месте в августе 2014 года. В нижней части портрета, созданного командой HoodGraff, появилась крупная надпись. Изображение считается одним из популярных объектов уличного искусства города. В 2019 году картина уже подвергалась нападению вандалов, после чего авторы обновили граффити.

До этого уголовное дело возбудили в отношении жителя Москвы, который нарисовал граффити на эсминце «Бойкий» в Севастополе. Мужчине грозит штраф до 3 млн рублей, известно, что ранее он уже отвечал перед судом за вандализм. Сам он пояснил, что с помощью граффити хотел оставить свою визитную карточку городу-герою.