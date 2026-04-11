11 апреля 2026 в 01:42

Один человек погиб при пожаре в Мытищах

МЧС РФ: один человек погиб и трое пострадали при пожаре в жилом доме в Мытищах

Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковных Мытищах унес жизнь одного человек сообщили ТАСС в МЧС России. Еще три человека пострадали и попали в больницу.

По данным ведомства, пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров. Огнем частично повреждены несколько балконов. Спасательные и противопожарные работы на месте продолжаются.

Пострадали три человека, к сожалению, один погиб, — сообщили в министерстве.

К ликвидации пожара привлечено более 80 человек и 29 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что сигнал о возгорании поступил от жильцов дома по улице Станционная, дом 5. Особое внимание спасателями уделялось эвакуации жильцов с верхних этажей — с 11-го по 13-й. Со стороны лестничной клетки работали три звена газодымозащитной службы, которые выводили людей по лестничным маршам. С балконов верхних этажей людей спасали с помощью автоматических подъемных механизмов. Самостоятельно из дома эвакуировались 20 жильцов.

Один человек погиб при пожаре в Мытищах
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

