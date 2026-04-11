Один человек погиб при пожаре в Мытищах

Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковных Мытищах унес жизнь одного человек сообщили ТАСС в МЧС России. Еще три человека пострадали и попали в больницу.

По данным ведомства, пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров. Огнем частично повреждены несколько балконов. Спасательные и противопожарные работы на месте продолжаются.

Пострадали три человека, к сожалению, один погиб, — сообщили в министерстве.

К ликвидации пожара привлечено более 80 человек и 29 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что сигнал о возгорании поступил от жильцов дома по улице Станционная, дом 5. Особое внимание спасателями уделялось эвакуации жильцов с верхних этажей — с 11-го по 13-й. Со стороны лестничной клетки работали три звена газодымозащитной службы, которые выводили людей по лестничным маршам. С балконов верхних этажей людей спасали с помощью автоматических подъемных механизмов. Самостоятельно из дома эвакуировались 20 жильцов.