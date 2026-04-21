Несколько человек отравились в хостеле в центре Москвы

Несколько человек отравились в хостеле в центре Москвы Несколько человек отравились из-за дезинсекции в московском хостеле

Несколько человек отравились из-за дезинсекции в хостеле в центре Москвы, сообщил Telegram-канал «112». Помещение расположено в особняке графов Муравьевых-Апостолов.

Врачи осмотрели двоих пострадавших, они отказались от госпитализации. По предварительной информации, службы проводили процедуру с помощью холодного пара.

Ранее уголовное дело возбудили в Одинцово после массового отравления детей в детсадах. Поставщиков еды обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Кроме того, стало известно, что число пострадавших в результате масштабной вспышки острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области увеличилось до 679 человек. Среди заболевших ранее было выявлено 318 детей. По данным Минздрава региона, в 36 случаях лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса.

До этого коллектив Красноярского музыкального театра на гастролях в Москве госпитализировали с подозрением на ротавирусную инфекцию. В больницу попали 28 человек из 108 участников гастрольной группы.