Названо число резервных пунктов сбора мобилизованных в Москве Собянин: в Москве создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

В Москве открыли 20 дополнительных пунктов сбора мобилизованных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, такое решение было принято в связи тем, что не все действующие военные комиссариаты в состоянии обеспечить призыв по частичной мобилизации.

Не все действующие военкоматы Москвы находятся в состоянии обеспечить призыв по частичной мобилизации, поэтому в Москве создано 20 резервных пунктов сбора в хороших помещениях, — написал Собянин.

Мэр столицы отметил, что в них призывные комиссии смогут спокойно работать с призванными в рамках частичной мобилизации. Там же будут рассматриваться жалобы, уточнил Собянин.

Ранее мэр столицы вместе с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу и губернатором региона Андреем Воробьевым посетил парк «Патриот» и центр «Авангард», где организовали около 5,5 тысяч мест для размещения граждан, призванных по частичной мобилизации из Москвы и Московской области. Сообщалось, что делегация проинспектировала условия размещения и ход подготовки мобилизованных на военную службу.

Отвечая на вопросы, Шойгу отметил, что женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут. По его словам, подобных шагов не было и не будет в планах. Не будут призывать также студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию. По словам Шойгу, дополнения в указ будут внесены уже в ближайшее время.

Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь сказал, что власти планируют призвать 300 тысяч человек, имеющих опыт службы в армии и военную специальность. По его словам, это число составляет 1% мобилизационного ресурса страны.