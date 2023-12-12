Названа дата начала слушаний по делу Фургала о хищениях Суд начнет слушания по делу Фургала о хищениях активов МСП Банка 19 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Фургал

Бабушкинский суд Москвы отказался возвращать прокурорам на доследование дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении активов МСП Банка, сообщила пресс-служба инстанции. Открытые заседания по существу начнутся 19 декабря, дело будут слушать трое судей, передает ТАСС.

По итогам предварительных слушаний, которые прошли в закрытом режиме, Бабушкинский суд не стал возвращать в надзорное ведомство уголовное дело в отношении Фургала и других фигурантов, назначив первое заседание по существу на 19 декабря, в 12:00 мск, — говорится в сообщении.

Ранее московский суд в течение почти двух месяцев не мог приступить к слушанию дела Фургала по существу. Причиной этому было то, что не всех подсудимых этапировали из Хабаровска в Москву.

Суд Красноярска ранее приговорил предпринимателя и бывшего депутата Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы по делу об убийстве, которое было совершено в 1998 году. Его признали виновным в организации и подстрекательстве к убийству группой лиц его потенциального конкурента в криминальной среде Владимира Филиппова. Отбывать наказание Быков будет в колонии строгого режима. С учетом ранее вынесенных приговоров бизнесмен проведет за решеткой 20 лет.