Назван предполагаемый виновник ДТП с участием правительственного авто Mash: участник ДТП в центре Москвы ехал с проблесковыми маячками без пассажира в салоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник сообщает, что виновником ДТП на проспекте Мира в Москве, предположительно, стал водитель правительственного автомобиля Aurus. По данным канала, авто двигалось по трассе на высокой скорости с включенными проблесковыми маячками, но в салоне не было пассажира.

Известно, что от удара обе машины влетели в скорую. Одному человеку оказали первую помощь на месте, но госпитализация ему не потребовалась.

Изначально сообщалось, что автомобиль принадлежит патриарху Кириллу, но в РПЦ эту информацию опровергли.

«Ведомости» отмечают, что автомобили Aurus относятся к представительскому и высшему классу. В эту линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Марку Aurus выбирают первые лица государства, включая президента России Владимира Путина.

Авария с участием Aurus и Volvo произошла утром 22 мая на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Для транспортировки пострадавших авто на место прибыл эвакуатор. Бампер одного из автомобилей оказался полностью смят.