Пожар произошел на территории университета в Москве Пожар произошел на территории Государственного университета просвещения в Москве

Фото: mgou.ru

Государственный университет просвещения

В Москве на территории Государственного университета просвещения произошел пожар, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по столице. Площадь пожара составила 100 кв. м. Студентов и преподавателей института эвакуировали из здания. В Сети опубликовано видео с места происшествия.

9 июня 2023 года в 12:52 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Радио, дом 10 «А», с. 1, где происходило возгорание в одноэтажном складском здании. Площадь пожара составила около 100 кв. м., — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в 13:18 пожар был локализован, а в 13:23 полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб ребенок. По информации прокуратуры, пострадали в том числе четверо несовершеннолетних. Всего удалось спасти восемь человек.

До этого на Каширском шоссе в Москве загорелась стройка. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 60 кв. м. Огонь был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.