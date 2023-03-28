На складе в Новой Москве прогремел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На складе в Новой Москве в поселке подсобного хозяйства Минзаг прогремел взрыв, сообщил РЕН ТВ источник. Собеседник телеканала отметил, что в результате в здании выбило окна. Кроме того, оказались повреждены несколько припаркованных рядом со зданием автомобилей. О пострадавших информации не поступало. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

В результате взрыва в здании выбиты окна. Также повреждены автомобили, — сказал собеседник телеканала.

26 марта крупный пожар произошел на складе пластика в Омске. Огонь распространился на площади 2,8 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 65 человек и 16 единиц специальной техники.

25 марта в подмосковном Шаховском произошел пожар на складе с лакокрасочными изделиями. Вечером того же дня сообщалось, что в подмосковном Воскресенске пожар начался на заводе по производству свинца «Фрегат».

22 марта в пожаре в Новой Москве погибли четыре человека, включая двух детей. Пожар произошел в селе Вороново в одном из жилых домов.