На подлете к Москве сбили вражеский БПЛА Собянин: украинский БПЛА сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Точное место происшествия не раскрывается.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Утром 4 января силы ПВО перехватили 42 украинских беспилотника над регионами России. По 12 и 11 БПЛА уничтожили над Рязанской и Белгородской областями, шесть — над Воронежской, еще по четыре БПЛА сбили над Курской и Липецкой. В ночь на 4 января силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников: 37 и 22 БПЛА — над Брянской и Курской областями соответственно.

Тем временем под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов Курской области. По словам главы региона Александра Хинштейна, ВСУ атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.