Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 15:46

На подлете к Москве сбили вражеский БПЛА

Собянин: украинский БПЛА сбили на подлете к Москве

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Точное место происшествия не раскрывается.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Утром 4 января силы ПВО перехватили 42 украинских беспилотника над регионами России. По 12 и 11 БПЛА уничтожили над Рязанской и Белгородской областями, шесть — над Воронежской, еще по четыре БПЛА сбили над Курской и Липецкой. В ночь на 4 января силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников: 37 и 22 БПЛА — над Брянской и Курской областями соответственно.

Тем временем под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов Курской области. По словам главы региона Александра Хинштейна, ВСУ атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ПВО
Москва
происшествия
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пегова отправилась в отпуск с молодым возлюбленным
Левые террористы громят Европу: кто устроил блэкаут в Берлине
Прорыв к Одессе, танкисты в мясных штурмах: новости СВО на вечер 4 января
Ди Каприо признал несовершенство ИИ в искусстве
Telegram выпустил первое обновление в 2026 году
В ГД напомнили о вступивших в силу новых мерах поддержки участников СВО
Фигуранта дела «Военторга» Тетруашвили выпустили из СИЗО
Системы ПВО уничтожили еще семь дронов ВСУ, которые атаковали Москву
ВСУ продолжают атаковать Москву
Работу столичного аэропорта поставили на паузу
Тела двоих детей нашли в колодце рядом с детской горкой в Татарстане
Кто следующий? В США дали недвусмысленный намек после похищения Мадуро
Появились подробности тушения пожара после взрыва в Первоуральске
Тоска по Кеосаяну, ухудшение здоровья, новое звание: куда пропала Симоньян
Классика русской кухни! Безумно просто и вкусно: пьем взвар в Сочельник
Раскрыто, какими проблемами для Трампа может обернуться атака на Венесуэлу
Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
В США заявили, что предлог для атаки на Венесуэлу был сфабрикован
Вучич объявил о смерти международного права после удара по Венесуэле
«Останусь при своем»: сын королевы Камиллы о титуле принца
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.