На МКАД вспыхнула машина после столкновения с такси

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на МКАД такси протаранило остановившийся посреди шоссе автомобиль, сообщил Дептранс Москвы в своем Telegram-канале. После столкновения стоявшая на аварийке машина загорелась.

На внутренней стороне 6-го км МКАД столкнулось два автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Судя по опубликованным кадрам, таксист задел и водителя, который стоял рядом. На видео видно, что от удара мужчину отбросило рядом с шлейфом огня. Официальной информации о погибших и пострадавших нет.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Уточняется, что движение в районе ДТП затруднено.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла авария с участием грузовика и легковых автомобилей в Петербурге. На опубликованных в Сети кадрах Iveco с 36-летним мужчиной за рулем вылетает через разделительную полосу и сминает встречные машины.

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