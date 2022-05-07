На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция военного парада

Фото Никеричев Андрей/АГН «Москва»

В Москве на Красной площади началась генеральная репетиция военного парада, который пройдёт 9 Мая в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке пройдут около 11 тысяч военнослужащих. За час до начала репетиции больше половины участников — солдат и курсантов — уже заняли место в строю на Красной площади, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Несколько репетиций парада Победы ранее состоялись в столице в апреле и мае, также прошла тренировка воздушной части парада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году 9 Мая будет праздноваться так же, как и всегда. Он добавил, что состав участников парада определяет Минобороны. При этом Песков не смог ответить на вопрос, будут ли присутствовать на торжестве подразделения Луганской и Донецкой народных республик.

По информации Минобороны России, в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных, также в параде будут задействованы более 200 единиц техники. В их числе будет «самолёт Судного дня» Ил-80, истребители Су-57, самолёты МиГ-31 и различные вертолёты.