«Мы очень расстроены»: «Азбука вкуса» о крысе на полке с выпечкой В «Азбуке вкуса» рассказали, что крыса на их полках появилась из-за уборки снега

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В сети супермаркетов «Азбука вкуса» подтвердили NEWS.ru, что в одном из московских магазинов на прилавках оказалась крыса. В пресс-службе отметили, что магазин сразу же закрыли и вызвали специалистов из собственной службы по контролю за обработкой от насекомых и грызунов. При этом всю продукцию в зоне нахождения грызуна сняли с продажи и заменили. Выяснилось, что крыса зашла в супермаркет через центральный вход.

Мы очень расстроены случившимся, впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. Провели внутреннее расследование и выяснили, что грызун попал в магазин через центральный вход: в здании, где находится магазин и другие заведения, велась чистка снега на крыше и обработка от грызунов — это и спровоцировало проникновение, — пояснили в пресс-службе

В сети пояснили, что уже усилили превентивный пест-контроль во всех магазинах, чтобы такая ситуация не повторилась.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что крысы являются переносчиками бешенства, мышиной лихорадки, туляремии и лептоспироза. Лучшим способом борьбы с вредителями является обращение к дератизаторам, специализирующимся на их отлове.