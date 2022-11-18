МВД: убитая в Москве девушка пыталась утаить личность преследователя

Фото: Прокуратура Москвы

Убитая около станции метро Зюзино в Москве 29-летняя девушка Юлия Ткачева перед тем, когда случилась трагедия, обращалась в правоохранительные органы с жалобой на своего преследователя, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. При этом, как указала сотрудник министерства, жительница столицы не стала называть имя и приметы злоумышленника, передает РЕН ТВ.

Вечером 17 ноября в ОМВД России по району Бирюлево-Западное г. Москвы из службы 02 поступило сообщение от работницы продовольственного магазина на Булатниковской улице о том, что ее преследует молодой человек. Ни его данных, ни примет она не сообщила, — заявила Волк.

По словам представителя МВД, во время допроса девушка отрицала, что знает своего преследователя, однако позже она начала утверждать обратное. Затем полицейские отправились на поиск предполагаемого преступника: они осмотрели помещение магазина, где он мог скрываться, но никого не обнаружили.

В ходе опроса девушка сначала отрицала, что знает правонарушителя, и только потом призналась, что ее преследует знакомый. Выяснив, что мужчина, скорее всего, находится неподалеку, полицейские предприняли первичные меры по розыску, осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но злоумышленника не обнаружили, — отметили в ведомстве.

После этого сотрудники полиции предложили девушке проехать с ними в отдел полиции, чтобы написать заявление на преследователя, но она решила остаться на работе. Один из правоохранителей взял документ у потерпевшей, а позже они вернулись в отдел для регистрации бумаги.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти нашли на Севастопольском проспекте в Москве утром18 ноября. На теле девушки обнаружили колото-резаные ранения в области груди. По имеющимся данным, сотрудники правоохранительных органов подозревают в убийстве 25-летнего Шохрукбека Каримова. Подозреваемого уже задержали в Тамбовской области. Неизвестно, идет ли речь о Каримове: силовики не раскрывают личность задержанного.