Мужчины устроили погром возле веганского кафе в Москве Мужчины поломали столы возле веганского кафе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 17 сентября в Москве двое пьяных мужчин решили попрыгать на столах летней веранды возле веганского кафе «Циники» на Патриарших прудах в Москве. Видео с хулиганским поступком опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, позже злоумышленники также разгромили парковку с самокатами возле соседних кафе.

Представители веганского кафе обратились с заявлением о порче имущества в полицию.

15 сентября в Москве 39-летний мужчина с самокатом разбил ногой стеклянную створку турникета на выходе со станции метро «Ховрино». Нарушителя привлекли к уголовной ответственности по статье о вандализме, его также обяжут возместить причиненный ущерб. Мужчина ранее уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

В августе в столице привлекли к ответственности 41-летнего мужчину, разбившего турникет на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Выяснилось, что ранее он успел сломать створки и на станции «Комсомольская». В прокуратуре установили, что в 2023 году мужчина также был осужден за угрозы убийством в отношении собственной матери.