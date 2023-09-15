Самокатчик разбил турникет на станции «Ховрино» в московском метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 39-летний мужчина с самокатом разбил ногой стеклянную створку турникета на выходе со станции метро «Ховрино», сообщили в Telegram-канале прокуратуры столицы. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности по статье о вандализме, его также обяжут возместить причиненный ущерб.

Вину злоумышленник признал, пояснив, что в этот день у него было плохое настроение, поскольку он поссорился с другом, — рассказали в прокуратуре Москвы.

Мужчина ранее уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти, отметили в ведомстве. Разбирательство теперь уже по эпизоду на станции «Ховрино» в его отношении находится на контроле прокуратуры Московского метрополитена.

В августе в Москве привлекли к ответственности 41-летнего мужчину, разбившего турникет на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», ранее также успевшего сломать створки и на станции «Комсомольская». Кроме того, как установили в прокуратуре, в этом году злостный крушитель турникетов в подземке также был осужден за угрозы убийством в отношении собственной матери.

Также ранее в центре Москвы нетрезвый мужчина в автобусе приставал к пассажирам и распылил в салоне перцовый газ, после чего пытался оказать сопротивление росгвардейцам при задержании. Допрос дебошира показали на видео.