Серийный крушитель турникетов в метро Москвы попал на видео Прокуратура Москвы показала видео, как мужчина разбил турникет в метро в Бутово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» мужчина разбил турникет, кадрами с места происшествия поделилась в Telegram пресс-служба столичной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за порчу турникета в метро. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

41-летний мужчина не захотел оплачивать проезд в московском метро и, чтобы пройти на станцию «Бульвар Дмитрия Донского», подошел к турникету, работающему на вход, начал с силой открывать створки, умышленно сломав одну из них. Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за вандализм. На станции метро «Комсомольская» он разбежался и с силой надавил на стеклянную створку турникета, разбив ее, — говорится в сообщении прокуратуры.

Также в ведомстве рассказали, что мужчина был осужден в этом году за угрозу убийством собственной матери.

Ранее в Москве прокуратура возбудила уголовное дело о вандализме против 57-летнего мужчины, который разбил створки турникета на станции метро «Улица Дмитриевского». При этом он сначала совершил правонарушение и ретировался, но затем вернулся к турникету и добровольно сдался сотрудникам полиции. Мужчина уже привлекался по статье об умышленном повреждении чужого имущества.