Москвич открыл турникет в стиле тайского бокса Рецидивист-вредитель разбил створки турникета на станции метро «Улица Дмитриевского» в Москве

Фото: t.me/moscowproc

В Москве прокуратура возбудила уголовное дело о вандализме против 57-летнего мужчины, который разбил створки турникета на станции метро «Улица Дмитриевского», сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. При этом мужчина сначала совершил правонарушение и ретировался, но затем вернулся к турникету и добровольно сдался сотрудникам полиции.

57-летний мужчина, находясь в вестибюле станции метро «Улица Дмитриевского», умышленно, с целью порчи имущества на общественном транспорте, из хулиганских побуждений на выходе со станции не дождался открытия автоматических стеклянных створок турникета, нанес удар по одной из них и разбил, — говорится в сообщении прокуратуры.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

19 июня пассажир метро Москвы на станции «Авиамоторная» с разбегу разбил стеклянные створки турникета. Безбилетником оказался 29-летний иностранец. Его задержали позже на станции метро «Новослободская». В отношении него возбудили уголовное дело по статье о вандализме.