Пьяный пассажир распылил перцовый газ в автобусе в центре Москвы

Фото: t.me/GU_Moscow_Rosgvard

В Москве пьяный мужчина распылил перцовый газ в салоне автобуса, сообщает в Telegram пресс-служба столичного управления Росгвардии. Инцидент произошел на Театральном проезде в центре города. По предварительным данным, никто не пострадал. Ведомство опубликовало кадры с моментом задержания, обыска и допроса подозреваемого.

К патрулировавшим территорию сотрудникам ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по г. Москве обратился водитель маршрутного автобуса. Он сообщил, что нетрезвый гражданин приставал к пассажирам и распылил в салоне автобуса перцовый газ. Росгвардейцы незамедлительно приняли меры к задержанию правонарушителя. Несмотря на активное сопротивление, дебошир был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, — говорится в сообщении Росгвардии.

В августе безбилетный пассажир Московского метрополитена распылил перцовый газ в лицо другому пассажиру в ответ на замечание о неоплаченном проезде. По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел на станции «Аннино». 24-летнему подозреваемому грозит уголовная ответственность.

До этого в Москве прокуратура возбудила уголовное дело о вандализме против 57-летнего мужчины, который разбил створки турникета на станции метро «Улица Дмитриевского». При этом мужчина сначала совершил правонарушение и ретировался, но затем вернулся к турникету и сдался сотрудникам полиции.