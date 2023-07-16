Мужчину зарезали в квартире на северо-востоке Москвы Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на улице Рудневой в Москве

Фото: t.me/moscowproc

В Москве в квартире жилого дома на улице Рудневой ночью нашли тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры. На теле погибшего зафиксировали не менее трех колото-резаных ранений груди.

Обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее трех колото-резаных ранений в области груди. В квартире зафиксированы множественные следы крови, а также борьбы и распития алкогольных напитков, — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Прокуратура взяла на контроль установление личности причастного к преступлению и его привлечение к уголовной ответственности по статье «Убийство».

Опубликованы фото с места.

Ранее в Набережных Челнах в одном из жилых домов в кабине лифта нашли тело голой женщины с многочисленными ранениями. По данным СМИ, труп обнаружили после того, как жители дома пожаловались на застрявший лифт. Страшную находку сделал прибывший для ремонта механик, который вскрыл кабину, в которой было тело 35-летней женщины без одежды, у погибшей была сломана челюсть, разорваны внутренние органы и сломаны ребра.