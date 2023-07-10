Тело голой женщины нашли в лифте в Набережных Челнах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тело голой женщины с многочисленными ранениями нашли в лифте жилого дома в Набережных Челнах, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники. Жители дома пожаловались на застрявший лифт, а механик, прибывший для его ремонта, обнаружил там тело. В убийстве женщины задержали 47-летнего жителя дома, в обстоятельствах дела разбираются следователи.

Когда механик открыл застрявший лифт, внутри он обнаружил тело жестоко избитой 35-летней женщины. На трупе не было одежду. Выяснилось, что у погибшей сломана челюсть, разорваны внутренние органы и сломаны ребра, — сообщил РЕН ТВ один из свидетелей ситуации.

Как отмечает телеканал, задержанный ранее имел судимость, а погибшая женщина не жила в доме, где произошло убийство.

Ранее поисковики нашли тело полуторагодовалой девочки из Иркутска, которую разыскивали около месяца, с 9 июня. Труп обнаружили в Ушаковке недалеко от моста в районе торгового центра «Флагман» на улице Братской. 9 июня девочка вместе с родителями и их друзьями отдыхала на берегу реки Ушаковка. Компания организовала небольшой пикник. Отдыхая, родители не заметили, как ребенок внезапно исчез из виду. Сначала взрослые принялись искать девочку самостоятельно, осматривали кусты и берег, но через десять минут решили обратиться в полицию и экстренные службы. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».