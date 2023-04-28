Мужчина разбил стеклянную дверь магазина в центре Москвы и уснул там

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Москвы на улице Тверская-Ямская житель Брянска пробрался в магазин одежды и уснул там. Чтобы зайти внутрь, он разбил стеклянную дверь. Росгвардейцы задержали 21-летнего мужчину после того, как от охранника торговой точки поступил сигнал, сообщили «Вестям Подмосковья» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве. Нарушителя передали сотрудникам полиции.

Как уточняет издание, злоумышленник попал на записи с камер видеонаблюдения. После того, как нарушитель разбил дверь, он просто прошел в помещение и лег спать.

Росгвардейцы разбудили мужчину и попытались узнать, зачем он совершил этот поступок. Правда, внятного ответа добиться не получилось – молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жители города Белая Калитва в Ростовской области ранее обнаружили в местной реке тело мужчины. О находке сообщили в полицию и спасателям, но когда специалисты прибыли на место, «мертвец» внезапно ожил. Спасенным оказался местный житель, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, упал накануне вечером в реку. Выбраться самостоятельно он не смог, так как застрял ногой в камнях.

До этого в Москве полицейские приняли пассажира с инсультом за пьяного из-за невнятной речи и раскоординации движений. Сам мужчина не помнит, что с ним происходило в тот день, и сейчас продолжает лечение на дому.