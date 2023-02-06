Мужчина открыл стрельбу во время драки на танцполе в кафе в Люберцах

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Потасовка в подмосковном кафе под названием «Вжарим» обернулась стрельбой, сообщает «РЕН ТВ». Во время танцев несколько мужчин стали выяснять отношения.

Словесная перепалка быстро переросла в рукопашную. Во время драки один из посетителей заведения достал светошумовой пистолет и сделал четыре выстрела. После этого хулиган поспешил покинуть заведение, чтобы спрятать оружие в припаркованный автомобиль.

Полицейским уде удалось установить личности участников потасовки. Кроме того, правоохранители изъяли пистолет с четырьмя холостыми патронами. По факту драки сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее еще одна массовая драка произошла возле бара «Гризли» в Санкт-Петербурге. Агрессивные охранники избили посетителей. Момент стычки попал на видео. На кадрах видно, как мужчины избивают других участников процесса, причем не только ногами и руками, но и палками. Предмет в руке одного из них также внешне похож на резиновую дубинку.

Еще один случай произошел одном из московских кафе. Там посетитель устроил драку, в ходе которой разделся и нокаутировал стоявшего рядом парня. Пострадавший не проявлял агрессии, а, наоборот, пытался успокоить двух мужчин.

Нанесший жесткий удар посетитель сначала отправил на пол того, с кем начался конфликт, затем сорвал с себя кофту и уронил другого участника событий.