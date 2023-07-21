Мужчина избил пассажира московского метро и попал на видео Столичная прокуратура возбудила дело после избиения пассажира московского метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на станции метро «Проспект Вернадского» мужчина избил пассажира после того, как тот задел его плечом, сообщает в Telegram столичная прокуратура. Момент попал на видео. В ведомстве уточнили, что нападавший несколько раз ударил пострадавшего по голове. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

На станции метро «Проспект Вернадского» 40-летний злоумышленник, нарушая общественный порядок, используя для начала конфликта малозначительный повод, с силой толкнул мужчину в спину, отчего тот упал, и нанес пострадавшему несколько ударов в голову. Действия злоумышленника обоснованно квалифицированы по ст. 116 УК РФ, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в московском метро мужчина избил 35-летнего пассажира, поскольку ему показалось, что тот излишне пристально смотрит на его спутницу. Мужчина же всего лишь изучал схему метро, которая располагалась за девушкой. Инцидент произошел на станции метро «Проспект Мира». После нападавший со своей девушкой скрылся.

До этого в московском метро 41-летний пассажир избил 69-летнего мужчину, который споткнулся о его ногу. В прокуратуре рассказали, что пострадавшему вызвали скорую, в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье о побоях.