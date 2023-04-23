Опубликовано видео падения мужчины с эскалатора в московском ТЦ Baza: мужчина упал с эскалатора на прилавок с яблоками в московском ТЦ «Европейский»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве посетитель магазина «Перекресток» в торговом центре «Европейский» упал с эскалатора на прилавок с яблоками, пишет Telegram-канал Baza. Момент ЧП попал на видео.

По сообщению Baza, молодой человек, находясь на эскалаторе, о чем-то задумался, не уследил за собой и перевалился за поручни. После падения он самостоятельно вылез из лотка с яблоками, отряхнулся и спокойно пошел дальше.

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