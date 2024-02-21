Москвичку выгнали из фитнес-клуба из-за кормления ребенка грудью

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В Москве из фитнес-клуба выгнали женщину, кормившую ребенка грудью в раздевалке, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, после этого на заведение обрушилась критика со стороны других россиянок, они потребовали извиниться перед матерью и предоставить ей пожизненный бесплатный ВИП-абонемент.

На мать с младенцем пожаловалась одна из посетительниц. Она заявила администраторам, что ей неприятно смотреть, как незнакомая женщина кормит грудью своего ребенка. Сотрудники клуба встали на сторону возмущенной клиентки, а мать попросили покинуть заведение.

Сама же пострадавшая по имени Татьяна рассказала, что администратор ворвалась в раздевалку и начала на нее кричать. В этот момент ребенок уже засыпал, а сама она была полуголой. После этого женщина, по ее же словам, поспешила покинуть клуб из-за чувства вины. Фитнес-мама пояснила, что водит своего ребенка в бассейн в этом же зале.

В свою очередь в спортивном заведении заверили, что у них есть специальная комната матери и ребенка, поэтому женщина должна была удалиться туда, чтобы покормить ребенка. Сама пострадавшая это отрицает.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что комнаты матери и ребенка, где можно кормить и пеленать младенца, должны быть в каждом российском парке, ТРЦ, вузе и предприятии общественного питания. Она отметила, что подобные помещения нужно оборудовать мягкими креслами для кормления, кулерами, а также пеленальными столиками.