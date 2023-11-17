В Госдуме раскрыли, где нужно установить комнаты для кормления младенцев Депутат Лантратова: комнаты для кормления детей должны быть во всех ТРЦ и парках

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Комнаты матери и ребенка, где можно кормить и пеленать младенца, должны быть в каждом российском парке, ТРЦ, вузе и предприятии общественного питания, рассказала NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она отметила, что подобные помещения нужно оборудовать мягкими креслами для кормления, кулерами, а также пеленальными столиками.

Рядом с креслом должен быть источник питьевой воды, например кулер. Во время грудного вскармливания у женщин возникает сильная жажда, особенно в первые 30–40 дней кормления. Стульчик для кормления детей от шести месяцев. Подогреватель для бутылочек. Пеленальный столик, рядом с которым должны находиться раковина и мусорное ведро. Запас одноразовых пеленок и средства для подмывания младенцев, — подчеркнула Лантратова.

По ее словам, в ряде регионов РФ сложился дефицит комнат матери и ребенка. Лантратова добавила, что из-за этого семьи с новорожденными и маленькими детьми испытывают сложности при посещении различных общественных мест: ТЦ, парков, учреждений культуры и искусства.

Кроме того, такая ситуация создает неудобства для других граждан: маленький ребенок может начать плакать из-за малейшего дискомфорта, связанного с чувством голода или необходимостью смены нижнего белья. При этом возможность проводить время в общественных местах важна для психологического здоровья родителей новорожденного, — заявила Лантратова.

Кроме того, письмо с соответствующей просьбой Лантратова, а также глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина составили на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Документ имеется в распоряжении NEWS.ru.

Останина ранее предложила ввести прогрессивный налог, чтобы увеличить размер маткапитала в России. Парламентарий подчеркнула, что таким образом можно будет поднять выплаты матерям до уровня стоимости жилья.