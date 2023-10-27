Москвичка потребовала от бывшего мужа алименты впрок на 173 млн рублей Baza: экс-жена топ-менеджера «Ренессанс капитал» потребовала алименты на 173 млн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что жительница Москвы подала в суд на бывшего супруга, работающего топ-менеджером в компании «Ренессанс капитал», с требованием выплатить 173 миллиона рублей на воспитание четверых совместных детей. По данным канала, женщина посчитала, что этой суммы хватит вплоть до совершеннолетия наследников.

Baza уточняет, что пара развелась в конце прошлого года, согласовав выплату алиментов, а также мужчина переписал на экс-жену квартиру. По данным Baza, затем начались ссоры, и теперь многодетная мать опасается, что бывший перестанет платить деньги.

Telegram-канал также пишет, что неожиданно для себя топ-менеджер выяснил, что некто получил доступ к его налоговым данным. Baza утверждает, что таким образом экс-супруга решила подготовиться к будущему сражению за алименты.

Ранее адвокат Лариса Феттер рассказала, как добиться алиментов от должника. Она перечислила список необходимых документов, которые нужно подать в судебные инстанции. В первую очередь, отметила Феттер, в суде нужно получить исполнительный документ и предъявить его к исполнению в отдел судебных приставов по месту жительства должника. Также юрист советует отправлять письменные обращения в организацию, где должник работает, его партнерам и контрагентам о недопустимости содействия уклонению от уплаты алиментов.