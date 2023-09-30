Назван способ поставить на место платежеспособного должника по алиментам Адвокат Феттер: добиться алиментов от должника можно активными действиями

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Добиться алиментов от должника можно активными действиями, сообщила NEWS.ru адвокат Лариса Феттер. Она перечислила список необходимых документов, которые нужно подать в судебные инстанции, чтобы получить алименты. В первую очередь, отметила Феттер, в суде нужно получить исполнительный документ и предъявить его к исполнению в отдел судебных приставов по месту жительства должника.

Также юрист советует отправлять письменные обращения в организацию, где должник работает, его партнерам и контрагентам о недопустимости содействия уклонению от уплаты алиментов. Затем необходимо регулярно взаимодействовать с приставом-исполнителем, ведущим производство: предоставить ему всю информацию о должнике, знакомить с ходом производства.

Далее от истца требуется направить приставу заявления о:

— розыске и аресте счетов должника в банках,

— розыске имущества должника и обращению взыскания его доходы и имущество,

— розыске самого должника и его принудительном приводе,

— выезде по месту жительства должника,

— запрете на выезд за территорию РФ,

— лишении специального права (права управления транспортным средством).

Юрист подчеркнула, что важно не просто написать и отправить заявление, а отслеживать результат.

Вы можете привлечь должника к административной ответственности по ст. 5.34 КоАП (уклонение родителей от обязанности по содержанию детей), а после — к уголовной ответственности. Для этого также необходимо направить приставом-исполнителю соответствующее заявление, — сообщила Феттер.

Президент союза адвокатов России Игорь Трунов ранее заявил, что проблема неуплаченной задолженности по алиментам в России остается, несмотря на новые инициативы, комментируя вступление в силу новых положений Семейного кодекса. По его словам, неплательщики будут искать возможность обойти отмену сделок.