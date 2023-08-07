Юрист назвал неэффективным закон об отмене сделок с алиментщиками Юрист Трунов заявил, что алиментщики найдут способ обойти закон

Проблема неуплаченной задолженности по алиментам в России остается, несмотря на новые инициативы, заявил NEWS.ru президент союза адвокатов России Игорь Трунов, комментируя вступление в силу новых положений Семейного кодекса . По его словам, неплательщики будут искать возможность обойти отмену сделок.

Этот закон – абсолютна здоровая идея. К сожалению, проблема неуплаченной задолженности по алиментам в России остается, несмотря на новые инициативы. Как юрист, могу сказать, что после принятия закона, его эффективность будет не долгой. Есть много способов совершить сделку через подставных лиц, родственников поэтому, когда закон станет всеобще известным, алиментщики будут искать способы этот закон обойти, — заявил он.

Трунов добавил, что в данном законе должна быть отсылка к прокуратуре, потому что в суде такого рода иски касаются, в том числе и интересов детей. Сейчас документ не наделяет приставов возможностью поддерживать в суде обвинение, они будут инициировать процесс, наполнять его фактурой, такой как длительность неуплаты, например, и в особенности, что есть свидетельствование об уклонении алиментов.

Польза от этого законопроекта будет небольшой, к сожалению, но это не значит, что такие инициативы не должны обсуждаться, предлагаться. Это борьба государственного ведомства за будущее наших детей, — резюмировал Трунов.

Ранее житель Санкт-Петербурга, задолжавший алименты девятилетней дочери, спрятался от приставов и притворился собакой. Мать заявляла, что не знает, где находится сын, а на кровати якобы спит питомец. Мужчина был накрыт одеялом и для правдоподобности имитировал собачье скуление и вой.