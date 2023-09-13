Москвичка насиловала 12-летнюю дочь, чтобы продавать порно педофилам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичка заставляла 12-летнюю дочь заниматься с ней сексом и снимала происходящее на видео, чтобы продавать ролики педофилам через интернет, сообщает Telegram-канал SHOT. О происходившем девочка рассказала друзьям семьи, а те обратились в полицию.

Женщина была задержана в квартире на Хвалынском бульваре. На допросе она призналась в содеянном. Против нее завели уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и использование несовершеннолетнего для производства порнографии.

Ранее в Луганске полицейские задержали мужчину, который 12 лет назад сливал в Сеть интимные фотографии несовершеннолетней сестры. На момент совершения преступления потерпевшей было семь лет. Подозреваемый дал признательные показания. Выявить его удалось после того, как девочка начала оформлять документы и ее фото было обработано современными программами идентификации.

11 сентября сообщалось, что в Орловской области суд приговорил к 15 годам колонии контрактника, который попытался изнасиловать десятилетнюю падчерицу. Нападение произошло в одной из деревень региона в марте 2023 года. Заявление на мужчину написала мать пострадавшей девочки.