Москвичи останутся без салюта на Новый год Власти отменили новогодний фейерверк в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничный салют на Новый год в Москве отменили, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на указ заместителя руководителя департамента региональной безопасности Кирилла Малышкина. В документе подчеркивается, что решение было принято после рассмотрения соответствующего запроса.

Планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено, — указано в распоряжении.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением отменить новогодние салюты в столице. Парламентарий заявил, что сейчас «не лучшее время» для фейерверков. Сэкономленные деньги он призвал потратить на нужды участников специальной военной операции.

Парламентарий подчеркнул, что салюты не являются обязательным атрибутом праздничного настроения. Он отметил, что настроение создают в том числе уличные инсталляции и личный подход каждого к Новому году. По словам депутата, в Москве достаточно новогодних атрибутов и есть ощущение праздника.

До этого депутаты Госдумы выступили за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов. Полный запрет использования праздничной пиротехники предлагается ввести в регионах, прилегающих к Украине.